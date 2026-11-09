«Какой же дебилизм»: Сафонов обнаружил пропажу багажа по прилете в Москву

Сафонов рассказал о пропаже багажа по прилете в Москву: «Какой же дебилизм»

Культура и спорт

Фото: [РФС]

Голкипер сборной России и французского ПСЖ Матвей Сафонов рассказал, что по прилете в Москву обнаружил пропажу одного из чемоданов из своего багажа.

Футболист прибыл в расположение национальной команды для участия в товарищеских матчах со сборными Узбекистана и Венесуэлы. Сафонов отметил, что пропал не тот чемодан, в котором были бутсы, так что он хотя бы сможет нормально тренироваться. Но возникла проблема с тем, чтобы забрать другие вещи, когда они найдутся.

«Какой же дебилизм просто. Забрать может только человек, на кого оформлен багаж. Говорят: «Можем сделать доставку, не проблема. В течение двух суток». А я завтра, ну, завтра-послезавтра уже улетаю в Узбекистан. И кому вы будете доставлять его? Короче, нормально началось. Спасибки», — рассказал Сафонов в своих соцсетях.

Ранее полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал информацию о том, что он высказывал претензии Максиму Глушенкову в раздевалке после товарищеского матча со сборной Нигерии (3:3).

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