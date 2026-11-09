Сыгравшая в «Игре Престолов» 35-летняя Сабрина Бартлетт сыграла свадьбу

35-летняя британская актриса Сабрина Бартлетт, известная по ролям в сериалах «Игра престолов» и «Бриджертоны», вышла замуж. Ее избранником стал австралийский бизнесмен Лачи Стюарт, сообщает VOICE. Актриса опубликовала снимки с торжества.

Церемония прошла еще 29 августа, но лишь в ноябре Бартлетт решила поделиться радостной новостью с поклонниками. Свадьба состоялась в живописном регионе Тоскана, на территории курортного комплекса в Маремме. Пара встречалась три года, прежде чем решила устроить торжество.

Для важного дня невеста выбрала образ в лучших традициях классической элегантности: платье оттенка слоновой кости с открытыми плечами и длинным шлейфом. Жених поддержал торжественную атмосферу, облачившись в классический костюм.

Среди гостей был замечен коллега Бартлетт по «Бриджертонам» Джонатан Бэйли. В первом сезоне сериала их персонажи — оперная певица Сиена Россо и Энтони Бриджертон — были возлюбленными.

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