«У меня такая нежнятинка сиреневенькая»: онкобольная Лерчек с женихом и детьми побывала на мастер-классе по светильникам

34-летняя Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, вместе с 38-летним женихом Луисом Сквиччиарини и детьми от первого брака посетила творческое занятие, передает VOICE. Семья делала насадки для светильников из мягкой ткани. Поделки оформили в виде забавных существ с глазками.

У каждого получилась своя работа. Сын блогера сделал рыжий лохматый светильник, а дочь украсила свою поделку стразами. Сама Лерчек выбрала сиреневый вариант с бантиками.

Фото: [ скриншот видео ]

«А у меня такая нежнятинка сиреневенькая», — рассказала Чекалина.

Напомним, в прошлом году блогер рассекретила роман с Луисом Сквиччиарини, а в конце февраля родила от него сына. Позже у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. Всего у Валерии четверо детей, трое — от Артема Чекалина.

31 июля Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам условно и штрафу в ₽763,5 млн. Также ей запретили администрировать сайты в течение трех лет.

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