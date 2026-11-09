Батареи сушат кожу: как не допустить трещин и шелушения — советы дерматолога

Дерматолог Галеова: сухость кожи зимой усиливает сухой воздух в помещениях

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Зимой кожа часто страдает от батарей и обогревателей. О том, почему это происходит и как помочь, Здоровью Mail рассказала дерматолог и венеролог Анжелика Галеова.

Что делать в первую очередь

Специалист советует пересмотреть уход за телом. По ее мнению, в холодный сезон лучше подойдут плотные барьерные кремы с церамидами, триглицеридами, глицерином, скваленом, мочевиной, маслами и гиалуроновой кислотой. Наносить их стоит ежедневно — сразу после душа или любого контакта с водой.

Поможет и увлажнение воздуха: увлажнитель, а если его нет — влажное полотенце и регулярное проветривание. Душ лучше делать не слишком горячим, примерно на 10–15 минут. В одежде дерматолог рекомендует выбирать хлопок и мягкие ткани, не вызывающие повышенного потоотделения.

«Даже незначительное нарушение эпидермального барьера может спровоцировать новое обострение», — отметил эксперт.

Почему кожа сохнет

По мнению специалиста, главная причина — потеря влаги через эпидермис, которую усиливает сухой воздух. Сальные железы работают слабее, защитный липидный барьер ослабевает, и кожа хуже удерживает воду. В группе риска — люди с атопическим дерматитом, экземой и псориазом.

Первые признаки, о которых рассказал эксперт, — стянутость после воды, тусклый цвет и шелушение. Позже может добавиться зуд. На руках, лице, шее и в складках кожи нередко появляются покраснения и трещины — сигнал начинающейся экземы. У пожилых людей симптомы выражены сильнее: из-за снижения активности фибробластов, синтезирующих гиалуроновую кислоту, кожа теряет влагу быстрее.

«Необходимо употреблять достаточное количество жидкости, чтобы не столкнуться с обезвоживанием, которое сократит синтез липидов кожного сала и усилит трансэпидермальную потерю воды», — рассказал специалист.

Когда идти к врачу

Если уход не помогает, кожа остается сухой, появляются трещины и мокнущие участки, с которыми не справиться самостоятельно, дерматолог советует записаться на прием к специалисту.

Ранее косметолог Николайзен рассказал, что для сияния кожи одного дорогого крема недостаточно.

Информация в статье носит ознакомительный характер и не является медицинской рекомендацией или заменой консультации врача.

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