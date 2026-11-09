Электрокары побили рекорд продаж: какие модели можно купить дешевле ₽3 млн

В октябре 2026 года в России продали 4030 новых электромобилей — в 2,5 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. Это рекорд за всю историю наблюдений, а доля электрокаров на рынке новых легковых машин достигла 3%. Среди лидеров оказались китайские Changan и Toyota, а также российские Evolute и UMO. Но высокая популярность модели еще не означает, что ее покупка окажется самой выгодной. На что обратить внимание при выборе, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Алексей Егоров.

«Если смотреть только на цену, одним из самых интересных вариантов выглядит Changan Qiyuan Q05. По объявлениям о продаже в октябре его стоимость в среднем была около ₽2,3 млн, а отдельные предложения начинались дешевле. Это просторный электрический кроссовер для города и семейных поездок. Но есть нюанс: модель привозят по параллельному импорту, поэтому гарантию и обслуживание нужно заранее обсуждать с конкретным продавцом», — объяснил эксперт.

В октябрьском рейтинге Qiyuan Q05 занял первое место с результатом 1085 проданных машин. Второй стала Toyota bZ3X — 983 автомобиля. Ее можно найти примерно за ₽2–3 млн, хотя цена зависит от комплектации, поставщика и условий доставки.

«У Toyota сильный аргумент — узнаваемая марка, но покупателю важно понимать: это не официальные российские поставки. Перед оплатой нужно проверить документы, доступность запчастей и то, кто будет отвечать за ремонт электроники и батареи», — посоветовал Егоров.

Фото: [ istockphoto.com/teddyleung ]

Третье место занял Evolute i-Joy — 593 машины. Его рекомендованная цена составляет около ₽3,1 млн. По словам эксперта, эта модель может оказаться практичнее для тех, кто не хочет самостоятельно искать сервис после покупки: у российского бренда есть официальные дилеры и обслуживание.

«Если разница с параллельным импортом не слишком велика, лучше сравнить не только стоимость машины, но и условия гарантии. Для электромобиля это особенно важно: ремонт тяговой батареи или силовой электроники может обойтись дорого», — отметил специалист.

В пятерку лидеров также вошли UMO 5 с результатом 395 машин и Avatr 11 — 95 автомобилей. UMO 5 на старте продаж предлагали по цене от ₽2,5 млн, однако актуальную стоимость и комплектацию нужно уточнять у продавца. Avatr 11 относится к более дорогому премиальному сегменту, поэтому сравнивать его с бюджетными электрокроссоверами напрямую не стоит.

Фото: [ istockphoto.com/teddyleung ]

«Электромобиль выгоднее всего тем, кто может заряжать его дома или на собственном парковочном месте и большую часть времени ездит по городу. Тогда расходы на энергию обычно ниже, чем затраты на бензин. Но если человек живет в многоквартирном доме без зарядной станции поблизости и регулярно ездит на дальние расстояния, экономия может оказаться не такой заметной. Зимой запас хода тоже сокращается, поэтому перед покупкой нужно оценить реальные маршруты, а не ориентироваться только на цифры в рекламном буклете», — заключил Егоров.

По его словам, при выборе электрокара стоит заранее проверить, где находится ближайшая зарядная станция, сколько стоит установка домашней зарядки, какие условия гарантии действуют на батарею и есть ли в регионе сервис для конкретной модели. Самая низкая цена в объявлении не всегда означает самую дешевую эксплуатацию.