Обогрев тротуаров в Казани: в городе запустили пилотный проект

В Казани ищут способ избавить пешеходные дорожки от наледи и снежных заносов. Один из вариантов уже опробован: во дворе дома уложили первый тротуар с электрообогревом. Работы шли по программе «Наш двор», сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин, сообщил inkazan.ru.

По информации издания, на данный момент это единственный тротуар в городе. Власти не спешат с выводами: сначала планируют посмотреть, как технология покажет себя в деле, и только потом решать, стоит ли тиражировать ее на другие дворы Казани.

По данным издания, параллельно город вместе со специалистами «Татэнерго» прорабатывает второй вариант обогрева дорожек — вместо электричества предлагают задействовать обратную воду из тепловых сетей.

«Считаю, что наиболее эффективно это можно применить в новой застройке с закладкой всех необходимых коммуникаций еще на этапе проектирования», — отметил Гиниятуллин.

Ранее сообщалось, что более 2 тыс. единиц спецтехники задействуют для уборки региональных дорог Подмосковья зимой.