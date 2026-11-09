В Подмосковье подать заявку на получение заключения о переводе дачи в жилой дом теперь можно онлайн
В Подмосковье запустили онлайн-услугу по переводу дачи в жилой дом
Фото: [REGIONS/Роман Малышенко]
В Подмосковье подать заявку на получение технического заключения о переводе дачного дома в жилой теперь можно онлайн. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Ранее жителю нужно было самостоятельно искать организации, которые проведут обследование, а затем сканировать и прикреплять документ в личном кабинете. Теперь подать заявку можно онлайн в рамках новой услуги по оформлению технических заключений», - отметили в министерстве.
Работу проводят специалисты БТИ Подмосковья в несколько этапов. Услуга предоставляется в течение 20 рабочих дней. Заключение поступает в личный кабинет пользователя на региональном портале госуслуг.
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