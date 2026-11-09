В Подмосковье почти 120 человек переехали из аварийного жилья в новые дома

На прошлой неделе из аварийного жилья в Подмосковье переехали 119 человек, расселение прошло в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в городских округах: Шатура, Серебряные пруды, Солнечногорск, Электросталь, Лосино Петровский, Луховицы, Павловский Посад. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В общей сложности удалось расселить граждан из 48 помещений общей площадью более 1,9 тыс. кв. м. Им предоставлены жилые помещения в новостройках, приобретены квартиры на вторичном рынке или выплачена выкупная стоимость. В Подмосковье продолжается строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья.

В ведомстве добавили, что в этом году жильцы аварийных домов поселка Южный в Подольском округе уже переехали в благоустроенные квартиры 17-ти этажного дома, сданного в рамках 1-го этапа. Во второй дом, который построен более чем наполовину, переедут 215 семей из аварийного жилого фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.