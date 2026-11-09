Спасатели Подмосковья напомнили о правилах пожарной безопасности в осенне-зимний период

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах пожарной безопасности в осенне-зимний период. Профилактические беседы провели в Кашире, Серпухове, Ступино и Серебряных Прудах.

Как отметил заместитель начальника территориального управления № 13 Эдуард Морозов, в отопительный сезон число пожаров увеличивается. Чаще всего причинами возгораний становятся неосторожное обращение с огнем, нарушение правил использования обогревателей и перегрузка электросетей.

Жителей призвали не прикасаться мокрыми руками к проводам, не подключать к одной розетке несколько мощных электроприборов, не курить в постели, не оставлять свечи без присмотра. Также важно следить за исправностью электропроводки, хранить спички, зажигалки и горючие вещества в недоступном для детей месте.

В частных домовладениях жителей призвали регулярно проверять состояние печного отопления, своевременно устранять трещины в печах и дымоходах, соблюдать правила эксплуатации газового оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил готовность коммунальщиков к зиме.