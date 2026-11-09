В трех подмосковных округах модернизировали работу светофоров

Специалисты Мосавтодора провели работу по модернизации светофоров на региональных дорогах Московской области, в рамках проведенных мероприятий новые светофоры появились в Истре и Мытищах. Специалисты также скорректировали режимы работы светофора в Наро-Фоминском городском округе, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Истре новый светофор установили в селе Павловская Слобода, он позволит упорядочить транспортные потоки на участке дороги возле складских комплексов и повысить безопасность дорожного движения. В Наро-Фоминском округе специалисты скорректировали работу светофора на Т-образном перекрестке возле деревни Чешково.

В Мытищах новый светофор установили на Осташковском шоссе вблизи остановки общественного транспорта «Болтино-2».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.