Свыше 8,5 тыс. человек прошли обучение в Центре развития компетенций МОНИКИ с января
С января в Центре развития компетенций МОНИКИ обучились 8,5 тыс. человек
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Свыше 8,5 тыс. специалистов прошли обучение в Центре развития компетенций МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с начала года. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«С начала года было проведено порядка 870 тренингов, в которых приняли участие более 8,5 тыс. медицинских специалистов региона», — рассказал он.
Пройти обучение в Центре развития компетенций Регионального кадрового центра Минздрава Подмосковья могут врачи, средний медперсонал и руководители медучреждений. Здесь реализуется 20 очных программ. Отдельное направление — проект «Наставничество». Программы направлены на развитие коммуникативных навыков, профилактику выгорания, адаптацию новых сотрудников.
«Обучение помогает медработникам справляться с профессиональными нагрузками, выстраивать эффективную коммуникацию и сохранять стрессоустойчивость в сложных ситуациях», - отметил Забелин.
В Подмосковье реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
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