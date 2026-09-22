Российские специалисты выстроились в очередь на пост главного тренера «Родины»

Как минимум четверо российских специалистов предложили свои кандидатуры владельцу «Родины» Сергею Ломакину на пост главного тренера столичного клуба, сообщает канал «Мутко против».

По данным источника, речь идет о Владимире Федотове, Сергее Игнашевиче, Леониде Слуцком и Зауре Тедееве. И это далеко не полный список желающих возглавить «Родину».

Отмечается, что у любого из перечисленной четверки шансы возглавить «Родину» не велики. Названные специалисты известны умением выстраивать оборону, а Ломакин хочет видеть команду, показывающую атакующий футбол. Кроме того, владелец «Родины» с некоторым скепсисом относится к российским специалистам и предпочел бы пригласить иностранца.

В понедельник, 21 сентября, «Родина» объявила о расставании с главным тренером Хуаном Диасом и его пятью испанскими помощниками. Временно исполняющим обязанности главного тренера пока назначен Барсег Киракосян, ранее возглавлявший академию и дубль «Родины».

«Родина» идет на предпоследнем месте в РПЛ, набрав пять очков в девяти матчах.