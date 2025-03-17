Суперкомпьютер считает, что шансы «Спартака» на победу в РПЛ ниже, чем у «Зенита»

Суперкомпьютер статистической платформы Opta Sports рассчитал шансы команд на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Накануне московский «Спартак» в центральном матче тура обыграл петербургский «Зенит» (2:1), однако компьютер считает, что у петербуржцев больше шансов выиграть чемпионат.

Шансы «Спартака» на титул оцениваются в 18,7%, а «Зенита» — в 29,7%. Главным же претендентом компьютер считает лидирующий в турнире «Краснодар» (47,3%). Некоторые шансы он оставляет также «Локомотиву» (3,1%), «Динамо» (1,4%) и ЦСКА (0,8%).

«Краснодар», одолевший в минувшем туре «Ростов» (1:0), набрал 46 очков после 21 матча. У «Спартака» и «Зенита» по 43 балла.