Эксперт Григорян раскрыл слабости ЦСКА, которыми еще никто не воспользовался

Тренер и телевизионный эксперт Александр Григорян обнаружил слабости в игре лидера РПЛ ЦСКА, которыми до сих пор никто не воспользовался.

«Удивляюсь, что ЦСКА не ловят на том, что два опорника в большинстве позиционных атак лезут в штрафную соперника. Не страхует их никто. Очень часто, когда смотришь игру ЦСКА с тактической камеры, то видишь такую дырку в центре поля!» — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

Он отметил, что атака ЦСКА настолько дерзкая и отвлечена от структурности, что армейцев можно наказывать на переходах из атаки в оборону.

ЦСКА лидирует в РПЛ с 21 очком после 10 туров. Следующий матч армейцы проведут 5 октября против «Спартака». Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказал предположение, что красно-белые победят за счет характера.