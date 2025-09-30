Ловчев раскрыл, за счет чего «Спартак» обыграет ЦСКА

Бывший футболист сборной СССР, телевизионный эксперт Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» высказался о предстоящем матче 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Он отметил, что армейцы на данный момент выглядят более монолитной и сыгранной командой, но в дерби этот фактор не будет решающим.

«Тот характер, который есть у любого поколения «Спартака», даст о себе знать. Я думаю, что «Спартак» победит», — сказал Ловчев.

После десяти туров РПЛ ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, набрав 21 очко. «Спартак» располагается на пятом месте, отставая на три балла. В случае победы красно-белые сравняются с армейцами по набранным очкам.

Ранее стало известно, что «Факел» отправил в отставку главного тренера Игоря Шалимова. Воронежцы занимают третье место в Первой лиге.