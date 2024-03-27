Эксперт по туризму Шаров заявил, что туроператоры добровольно возвращают средства за отмененные внутренние туры

По словам главы Ассоциации внутреннего и въездного туризма Владимира Шарова, граждане РФ начали отменять не менее 60% забронированных и оплаченных внутренних туристических поездок. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что много отказов наблюдается по Крыму, по Черноморскому побережью, по Краснодарскому и Ставропольскому краю и по Калининграду.

По мнению эксперта, массовое аннулирование запланированных поездок связано с недавним терактом в «Крокус Сити Холле». Общая беда изменила привычные правила взаимодействия на туристическом рынке: так, туроператоры заняли весьма конструктивную позицию и в полном объеме возвращают деньги.

Он добавил, что возврат за раннее приобретенные путевки либо предварительное бронирование решается согласно Закону РФ «Об основах туристской деятельности», если в стране не определено чрезвычайное положение.

Шаров добавил, что наполнение внутреннего турпотока ожидается к майским праздникам.