Эксперт рассказал, почему ЦСКА важно затянуть серию с «Авангардом»

Олимпийский чемпион, чемпион мира Сергей Светлов высказался для Russia-Hockey.ru о шансах ЦСКА в серии второго раунда плей-офф против «Авангарда».

10 апреля в Омске пройдет второй матч серии, первая встреча завершилась победой «Авангарда» со счетом 3:0.

По мнению эксперта, уровень мастерства у хоккеистов «Авангарда» выше, что и подтвердил результат первого матча. Но ЦСКА может побороться за серию за счет более интенсивного хоккея с активной работой всех четырех звеньев.

«Для ЦСКА очень важен второй омский матч. На мой взгляд, задача армейцев — перевести эту серию в шесть-семь матчей. У Омска — очень мастеровитая, но возрастная команда, играет в энергозатратный хоккей, основная нагрузка — на первые два звена», — сказал Светлов.

Известный хоккеист считает, что чем дольше будет затягиваться серия, тем выше будут шансы у ЦСКА.

