В «Вашингтоне» рассказали о стратегии клуба в связи с возможным уходом Овечкина

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик рассказал, будет ли клуб искать замену Александру Овечкину, который по окончании сезона может завершить карьеру в НХЛ.

40-летний форвард проводит свой 21-й сезон в джерси «Столичных». По окончании сезона у Овечкина истекает контракт. Нападающий признавался, что еще не принял решения по поводу дальнейшего продолжения карьеры. В клубе не раз отмечали, что будут готовы поддержать любой выбор капитана.

По словам Патрика, клуб держит в уме два сценария развития событий и в межсезонье будет работать, исходя из решения Овечкина.

«Если Овечкин скажет нам: «Я завершаю карьеру», мы начнем принимать решения, отталкиваясь от этого. Если же он скажет, что хочет вернуться, мы будем действовать уже исходя из этого. Мы пойдем по тому пути, который перед нами откроется», — приводит слова Патрика The Athletic.

В нынешнем сезоне Овечкин остается самым результативным игроком «Вашингтона», набрав 61(31+30) очков в 79 матчах регулярного чемпионата.

Ранее стало известно, что Александр Овечкин номинирован на приз «Билл Мастертон Трофи» — за мастерство и верность хоккею.