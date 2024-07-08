Эксперты перечислили топ мест для посещения на Севере в летний сезон

По словам экспертов сервиса «Туту», в Русскому Северу наиболее часто относят Карелию, Республику Коми, Ненецкий автономный округ, Вологодскую, Архангельскую и Мурманскую области. Об этом сообщают « Известия ».

Уточняется, что в Республике Карелия одним из наиболее интересных мест является горный парк «Рускеала», куда можно добраться на ретропоезде и где имеется много развлечений для семейного отдыха. Кроме того, интересны могут быть и национальный парк «Ладожские шхеры», музей-заповедник «Кижи».

Отмечается, что знакомство с северной вологодской деревней стоит начать с музея под открытым небом «Семенково», где расположены старинные деревянные дома, обнаруженные во время экспедиций, церкви и мельницы.

Добавляется, что в Муранской области стоит посетить село Териберка, где можно увидеть китов, малых полосатиков и прочих невероятных морских обитателей. Также в Архангельской области имеет смысл посетить Соловецкий музей-заповедник в Архангельской области, где представлены сооружения Соловецкого монастыря, причалы, памятники эпохи мезолита, ботанический сад.