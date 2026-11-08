Холод в квартирах: в домах ЖК «Новый Автограф» температура упала до 13 градусов

Жители новостроек жилого комплекса «Новый Автограф» в Днепровском районе Киева перекрыли проезжую часть в знак протеста против длительного отключения электричества и отопления. По словам участников коммунального бунта, в их квартирах на левом берегу Днепра температура воздуха упала до 13 градусов. Чтобы привлечь внимание властей, протестующие непрерывно передвигаются по пешеходному переходу рядом с ЖК, полностью заблокировав движение автотранспорта и заставляя водителей искать пути объезда. Об этом сообщает украинское издание «Страна», пишет Росбалт.

Масштабный энергокризис и аварийные блэкауты

Ситуация в киевском регионе остается критической: жители столицы массово жалуются в социальных сетях на отсутствие электроснабжения продолжительностью от 3 до 5 суток подряд. Несмотря на введенные плановые графики, из-за критических перегрузок системы энергетики регулярно применяют непредсказуемые аварийные отключения.

Министерство энергетики Украины называет обстановку в киевском узле наиболее сложной в стране. По оценкам местных профильных экспертов, в Киеве повреждены практически все собственные генерирующие мощности, а затяжные перебои со светом напрямую провоцируют сбои в подаче водоснабжения.