Онколог из Коми предупредил о росте случаев рака легких у некурящих

Врач-онколог Республиканского онкологического диспансера Республики Коми Артем Панюков заявил об учащении случаев диагностирования рака легких у пациентов, никогда не употреблявших табачную продукцию. По словам эксперта, в последние годы профильные специалисты фиксируют устойчивый рост выявлений аденокарциномы легкого. В качестве первичных причин развития заболевания у некурящих доктор назвал накопление в помещениях радиоактивного газа радона, постоянный контакт с асбестом и другими промышленными канцерогенами, а также длительное проживание в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой и высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, пишет komiinform.ru.