Онколог из Коми предупредил о росте случаев рака легких у некурящих

Онколог из Коми предупредил о росте случаев рака легких у некурящих

Общество

Врач-онколог Республиканского онкологического диспансера Республики Коми Артем Панюков заявил об учащении случаев диагностирования рака легких у пациентов, никогда не употреблявших табачную продукцию. По словам эксперта, в последние годы профильные специалисты фиксируют устойчивый рост выявлений аденокарциномы легкого. В качестве первичных причин развития заболевания у некурящих доктор назвал накопление в помещениях радиоактивного газа радона, постоянный контакт с асбестом и другими промышленными канцерогенами, а также длительное проживание в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой и высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, пишет komiinform.ru.

Наследственность и внутренние патологии

Дополнительными факторами риска, спровоцировавшими рост онкологических заболеваний дыхательных путей у некурящих граждан, выступают генетическая предрасположенность и перенесенная вирусная нагрузка. Кроме того, к развитию злокачественных опухолей приводят нелеченые хронические воспалительные процессы в ткани легких, которые при отсутствии своевременной терапии провоцируют клеточные мутации.

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