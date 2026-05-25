Невестку Валерии заподозрили в приеме препаратов из-за резкого похудения

Невестку певицы Валерии Лиану Шульгину заподозрили в приеме препаратов для похудения из-за ее резкой трансформации, пишет Teleprogramma.org. Поклонники заметили, что фигура девушки пришла в норму подозрительно быстро после родов.

Подписчики Лианы и фанаты Валерии уверены, что девушка колола «Оземпик» — лекарство, которое изначально создавалось для лечения диабета. Теперь многие используют его для быстрого похудения.

Шульгина не стала игнорировать обвинения и решила ответить подписчикам напрямую. В своем блоге она опубликовала пост, в котором четко обозначила свою позицию.

«За результатом стоит не магия, а повторяемые скучные действия. Списать все на препарат — значит, оставить за собой право не менять образ жизни. И это нормально: так психика бережет энергию от перегрузки, но именно в этот момент мы даем себе разрешение не начинать», — отметила девушка.

Оказалось, что на возвращение формы у нее ушел почти год. Лиана использовала сбалансированное питание и физические нагрузки, причем занималась только теми видами спорта, которые приносят ей удовольствие, а не пытку. Также она наладила режим сна и стала подходить к питанию осознанно, на принципах баланса.

