Электросталь отметила День физкультурника масштабными состязаниями
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
Очень активно, весело и интересно отпраздновал городской округ Электросталь День физкультурника.
«Традиционно праздничные мероприятия начались с вручения заслуженных наград спортсменам и работникам физкультурно-спортивной сферы», – рассказала глава муниципалитета Инна Волкова.
Для жителей подготовили разнообразную программу показательных выступлений. Свое искусство демонстрировали спортсмены самых разных направлений. Были и мастер-классы, и развлекательные программы для детей и взрослых.
Также на стадионе прошли турниры по различным видам спорта.
«Приятно, что жители активно принимали участие в эстафетах и соревнованиях. Праздник удался на славу!», – подчеркнула Волкова.