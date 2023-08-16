Электросталь отметила День физкультурника масштабными состязаниями

Очень активно, весело и интересно отпраздновал городской округ Электросталь День физкультурника.

«Традиционно праздничные мероприятия начались с вручения заслуженных наград спортсменам и работникам физкультурно-спортивной сферы», – рассказала глава муниципалитета Инна Волкова.

Для жителей подготовили разнообразную программу показательных выступлений. Свое искусство демонстрировали спортсмены самых разных направлений. Были и мастер-классы, и развлекательные программы для детей и взрослых.

Также на стадионе прошли турниры по различным видам спорта.