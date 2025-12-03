Елена Костылева пропустит Кубок Первого канала среди юниоров из-за болезни

Фигуристка Елена Костылева пропустит Кубок Первого канала среди юниоров, который пройдет 6 декабря в Калуге, сообщил фан-аккаунт спортсменки в соцсетях.

Официальных данных о состоянии здоровья спортсменки не публиковалось. Ранее Евгений Плющенко, тренирующий фигуристку, сообщил, что Елена заболела гриппом.

Елена Костылева является чемпионкой России среди юниоров и победительницей юниорского Гран-при. В нынешнем сезоне она выступила на двух этапах юниорского Гран-при, где заняла первое и второе места.

В последние недели вокруг 14-летней спортсменки разгорелся громкий скандал. Академия «Ангелы Плющенко» «воюет» с мамой фигуристки Ириной Костылевой. Родительница заявила, что она желает провала дочери — только это сможет ее чему-то научить.