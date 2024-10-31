Елена Воробей отреагировала на слухи об отъезде из России

Юмористка Елена Воробей поспешила прокомментировать слухи об эмиграции. Артистка рассказала, что она ездила в отпуск в Италию, но уже вернулась в Москву.

Звезда «Аншлага» призвала поклонников не верить «желтой» прессе.

В Москве Воробей участвует в спектакле «Скупой папик», где ее партнером по сцене является актер Станислав Садальский. Поэтому Елена не смогла задержаться за границей и провела в Риме только одни выходные.

«Не дождавшись аудиенцию Папы Римского, вернулась на аудиенцию к Станиславу», — пошутила артистка.

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