Молодая жена Петросяна пожаловалась на бессонные ночи из-за болезней детей

На своей странице в соцсети она написала, что вот уже две недели не спит, так как дети болеют по очереди. Сын Ваган заболел уже второй раз. Сама Татьяна тоже болеет.

«Сил нет совсем… Осень! Спасите-помогите», - написала она.

Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года. В сентябре 2020 года у пары родился сын Ваган. Мальчика назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.

Ранее сообщалось о том, что известный юморист Евгений Петросян в очередной раз стал отцом.