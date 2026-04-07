Елизавета Боярская рассказала, что помнит каждый выпавший зуб сына

Российская актриса Елизавета Боярская, дочь Михаила Боярского, поделилась в соцсетях редким фото старшего сына в честь его 14-летия. Актриса призналась, что помнит каждый важный момент из жизни мальчика — от выпавших зубов до побед на соревнованиях, и с гордостью отметила, что скоро он получит первый паспорт, сообщает The Voice.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев воспитывают двоих сыновей. В день рождения старшего наследника актриса опубликовала архивный снимок, где мальчик выглядит сосредоточенным и серьезным.

«Я храню все твои рисунки, видео с выступлений и побед. Каждую пару обуви, каждый выпавший зуб, пищевые предпочтения, друзей — все это в моем сердце», — написала она.

Артистка также отметила, что нынешние подростки, по ее мнению, лучше взрослых — они смелее, честнее и свободнее.

Сама Елизавета сейчас находится на отдыхе на жарком курорте. Она уверена, что восстановление сил необходимо всем: и тем, кто много работает, и мамам в декрете, и тем, кто просто устал. Актриса считает, что отдых может быть и активным, и пассивным, так как оба важны для восстановления.

Ранее сообщалось, что Михаил Боярский в седьмой раз стал дедушкой.