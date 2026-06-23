Почти половина пожилых людей улучшила здоровье, и ученые нашли объяснение факту

Исследование показало, что положительное отношение к старению связано с лучшими показателями физического и когнитивного здоровья у людей старше 65 лет.

Исследование опровергло распространенный миф о старости

Специалисты Йельского университета пришли к выводу, что ухудшение состояния организма с возрастом не является неизбежным сценарием для всех людей. Анализ данных более 11 тыс. американцев старше 65 лет показал, что многие пожилые люди со временем не только сохраняют свои возможности, но и улучшают отдельные показатели здоровья.

Результаты работы опубликованы в научном журнале Geriatrics.

Почти половина участников улучшила показатели

Наблюдение за участниками продолжалось до 12 лет. В течение этого времени исследователи регулярно оценивали память, внимание, скорость мышления, а также физическое состояние, включая скорость ходьбы.

Выяснилось, что 45% участников продемонстрировали улучшение хотя бы по одному из направлений. При этом 32% показали более высокие результаты в когнитивных тестах, а 28% улучшили физические показатели.

Ученые отметили, что положительная динамика наблюдалась не только у людей, перенесших заболевания или реабилитацию, но и у тех, кто изначально находился в хорошем состоянии.

Важную роль сыграло отношение к возрасту

Одним из ключевых факторов оказалось восприятие собственного старения. Люди, которые изначально относились к возрастным изменениям более позитивно, чаще демонстрировали улучшение физического и умственного состояния.

Авторы исследования сообщили, что эта связь сохранялась даже после учета возраста участников, наличия хронических заболеваний и симптомов депрессии.

Как убеждения влияют на организм

По мнению исследователей, важную роль играет эффект усвоенных общественных представлений о старости. Негативные стереотипы способны влиять на поведение и состояние человека, тогда как позитивный взгляд на возраст может способствовать более активному образу жизни и лучшему самочувствию.

Ученые считают, что изменение отношения к старению может стать одним из доступных способов поддержания здоровья и качества жизни в пожилом возрасте.