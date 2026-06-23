Западные инженеры дошли до абсурда — они закачивают в украинские дроны марсианские технологии, чтобы обойти российскую РЭБ, но главный конструктор Дмитрий Кузякин уверен: и на эти «чудеса» у России найдется свой ключ. Об этом сообщает Lenta.ru.

Российский специалист разложил эту схему по косточкам: Hornet способен работать там, где российские средства РЭБ давят любую связь, потому что ему связь и не нужна. Оптическая одометрия, подсмотренная у марсианского дрона, позволяет аппарату видеть поверхность под собой, как бы «читать» местность без карт и корректировать полет в реальном времени.

Все решение об ударе принимает машина, без участия пилота, что, кстати, противоречит законам самой Америки — именно поэтому разработчики из Swift Beat спешно перерегистрировали проект в Эстонии, чтобы увести его из-под юрисдикции США.

Но наш конструктор не паникует: он напоминает, что у российской армии есть не только средства подавления, но и мощная противовоздушная оборона, а также собственные разработки в области борьбы с автономными системами. Кузякин уверен, что даже «марсианский» дрон можно сбить классическими методами — зенитками, лазерами и перехватчиками. К тому же, полагаться на одну лишь оптику в условиях реального боя — авантюра: пыль, дым, туман и ложные цели могут сбить с толку даже самую хитрую камеру.

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