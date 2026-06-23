Россиянка засудила клинику за имплант, установленный без нарушений

Череповецкий городской суд обязал стоматологическую клинику выплатить 60-летней пациентке более 154 тысяч рублей за выпавший имплант. Примечательно, что экспертиза не нашла претензий к качеству самой операции — врач сделал все правильно, пишет RuNews24.ru .

В январе 2025 года женщина заплатила за установку импланта и протезирование более 86 тыс. рублей. Операция прошла без осложнений, однако спустя несколько месяцев имплант выпал вместе с коронкой. Клиника предложила повторное лечение, но пациентка отказалась и обратилась в другую стоматологию.

В суде женщина заявила, что перед процедурой ее недостаточно проинформировали о возможных рисках и вероятности отторжения импланта. Также она указала на моральный дискомфорт, поскольку потерянный зуб находился в зоне улыбки.

Экспертиза подтвердила, что врачи действовали правильно и нарушений при лечении не допустили. Однако суд установил, что клиника не смогла доказать, что пациентке в понятной форме объяснили все риски и альтернативные варианты лечения.

В результате договор был расторгнут. С медицинского учреждения взыскали стоимость лечения, компенсацию морального вреда, расходы на обследование в другой клинике и штраф. Общая сумма выплат превысила 154 тыс. рублей. Решение пока не вступило в законную силу.