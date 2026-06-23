Жители возмутились после потопа: мэрия Казани дала неожиданный ответ

После сильного дождя жители Казани вновь пожаловались на затопленные улицы. В городской администрации объяснили, почему вода не уходит сразу и какие работы по модернизации ливневой канализации запланированы в этом году, пишет 116.ру.

Жители пожаловались на затопленные улицы

После мощного ливня казанцы вновь обратили внимание на проблемы с подтоплениями. Горожане в социальных сетях отметили, что отдельные улицы и общественные пространства оказались под водой, а некоторые участки города напоминали озеро.

Особенно много вопросов возникло по поводу состояния ливневой канализации. Жители поинтересовались, почему подобная ситуация повторяется практически после каждого сильного дождя.

В мэрии рассказали, почему вода не уходит сразу

В городской администрации пояснили, что во время интенсивных осадков системе водоотведения требуется время для отвода большого объема воды.

Кроме того, сильный дождь нередко сбивает с деревьев листья и ветки, которые попадают в дождеприемники и временно затрудняют работу ливневой канализации. После устранения засоров и снижения нагрузки вода постепенно уходит с улиц.

Ливневая система охватывает более 500 километров

В исполкоме сообщили, что ливневая канализация Казани представляет собой разветвленную инженерную сеть общей протяженностью свыше 511 км.

Система включает трубопроводы, коллекторы и дренажные сооружения. Собранные стоки направляются через очистные объекты на аэрационные поля, после чего сбрасываются в Волгу. В районах, где ливневая канализация отсутствует, вода отводится по уклону дорог в сторону дождеприемных колодцев.

В нескольких районах проведут ремонт

По информации городских властей, в 2026 году работы по ремонту и модернизации ливневой канализации запланированы в рамках дорожной программы.

Обновление отдельных участков системы должно пройти в Авиастроительном и Советском районах Казани. Власти рассчитывают, что это позволит повысить эффективность отвода дождевой воды во время сильных осадков.