Роботы-попрошайки: механизмы за ₽3 млн стоят на коленях и просят мелочь

Китайские улицы стали ареной сюрреалистического зрелища: человекоподобные роботы стоимостью в десятки тысяч долларов стоят на коленях с табличками «Нет денег на зарядку» и собирают подаяния через QR-коды. Об этом сообщает MK.ru.

В Пекине, Чэнду и Фучжоу очевидцы все чаще замечают механических попрошаек: одни стоят на коленях, опустив голову, другие сидят на корточках с жалостливыми надписями. Рядом с каждым — обязательный QR-код для безналичных переводов, ведь современный нищий должен быть на связи. Фотографии этих роботов взорвали китайские соцсети, вызвав шквал эмоций — от тревоги до откровенного смеха.

Расчет кажется абсурдным: роботы используются для таких перформансов, стоят огромных денег, и окупить их уличным сбором невозможно. Эксперты сходятся во мнении, что это не коммерция, а арт-инсталляции или социальные перформансы, призванные заставить общество задуматься о том, как далеко зашла автоматизация. Но факт остается фактом: роботы вполне убедительно копируют поведение бездомных — и это уже вызывает беспокойство у реальных попрошаек, которые не могут конкурировать с железной выдержкой машин.

Ранее врач Куденко предупредила об опасности гусетерапии во Вьетнаме.