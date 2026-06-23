Народная программа: 9 семей из Ленинского округа получили ключи от новых квартир
В Ленинском округе 9 семей из аварийных домов переселили в новое жилье
Фото: [пресс-служба администрации Ленинского г.о.]
В Ленинском округе 9 семей из аварийных домов получил ключи от новых квартир. Расселение аварийного жилфонда остается ключевым направлением Народной программы «Единой России».
«На сегодняшний день в программу расселения включены 12 домов, за каждым из которых закреплен свой застройщик. Определены и сроки расселения: до сентября этого года мы переселяем жителей из поселка Володарского, одного дома на платформе Калинина и еще двух домов», — рассказал секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Станислав Каторов.
Как отметил депутат Госдумы Роман Терюшков, неотъемлемой частью любого проекта новой жилой застройки являются социальные объекты — школы, детсады, поликлиники.
«В Народной программе партии зафиксировано, что все объекты должны сдаваться с социальной инфраструктурой. Застройщикам ставится задача уходить от концепции спальных районов в пользу проектов комплексного развития территорий, где рядом находятся работа, отдых, образование и медицинские учреждения», — сказал он.
В Ленинском округе за последние 5 лет ввели 22 детсада, 11 школ и 6 поликлиник.
В Подмосковье за 5 лет из аварийных и ветхих домов переселили свыше 30 тыс. человек. В 2026 году планируется переселить еще 11 тыс.