Народная программа: 9 семей из Ленинского округа получили ключи от новых квартир

«На сегодняшний день в программу расселения включены 12 домов, за каждым из которых закреплен свой застройщик. Определены и сроки расселения: до сентября этого года мы переселяем жителей из поселка Володарского, одного дома на платформе Калинина и еще двух домов», — рассказал секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Станислав Каторов.