Железо дороже крови: 87% россиян лечат машину чаще, чем себя

Россияне парадоксальным образом заботятся о своих автомобилях больше, чем о собственном организме: 87% автовладельцев регулярно проходят техосмотр, но только 53% уделяют время медицинским чекапам. Об этом сообщает Lenta.ru.

Каждый третий водитель везет машину на СТО дважды в год, а 10% — еще чаще. Лишь 3% вспоминают о сервисе только при поломке. С профилактикой здоровья картина иная: почти половина россиян обращаются к врачам лишь при явных симптомах, 9% не проходили полноценного обследования ни разу в жизни. Любопытная деталь: 70% тех, кто исправно обслуживает авто, все же находят время и на медицинские чекапы. Но оставшаяся треть предпочитает тратить деньги и время на свечи зажигания, а не на анализы крови.

Директор по развитию сети автосервисов Татьяна Овчинникова констатирует: люди осознали связь между неисправным двигателем и дорогим ремонтом, но к организму относятся иначе. Хотя профилактика всегда дешевле «капиталки», будь то мотор или сердце. Особенно тревожит гендерный разрыв: женщины, регулярно посещающие СТО, в 79% случаев внимательны и к своему здоровью, у мужчин этот показатель лишь 64%. После 35 лет дисциплина растет — около 75% совмещают уход за авто и за собой. А вот молодежь до 35 лет расслаблена: меньше половины проходят диспансеризацию, зато масло меняют исправно.

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