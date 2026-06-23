Популярный кроссовер Geely может исчезнуть в привычном виде уже в ближайшее время

Дилеры сообщили о сокращении поставок Geely Monjaro в Россию. В будущем бренд может сосредоточиться на более дорогих моделях, а часть автомобилей среднего сегмента будет выпускаться под маркой Volga, пишет autonews.

Geely может сократить присутствие на российском рынке

Крупные дилерские сети сообщили о возможном изменении стратегии Geely в России. По их данным, компания намерена постепенно уменьшить присутствие в массовом сегменте и сосредоточиться на более дорогих автомобилях.

Поводом для обсуждения стала премьера кроссовера Volga K50, который создан на базе популярного Geely Monjaro и уже поступил в продажу на российском рынке. При этом официальный представитель бренда заявил, что весь актуальный модельный ряд Geely по-прежнему доступен покупателям, а будущие планы компании пока не раскрываются.

Дилеры рассказали о последних поставках Monjaro

Представители ряда автосалонов сообщили, что сейчас реализуются последние партии Geely Monjaro нынешнего поколения. По их информации, в дальнейшем на российский рынок могут выйти обновленные гибридные версии модели.

Также участники рынка считают, что бренд постепенно будет переходить в более дорогой ценовой сегмент. Ожидается, что стоимость новых автомобилей Geely в перспективе может начинаться от 7–8 млн рублей, а гибридные модификации окажутся еще дороже.

При этом некоторые дилеры отмечают, что говорить об уходе марки из России преждевременно. Поставки автомобилей продолжаются, а предпосылок для полного прекращения продаж пока не наблюдается.

Чем отличается Volga K50 от Geely Monjaro

По словам представителей дилерских центров, технических различий между Volga K50 и Geely Monjaro немного. Основными особенностями российской версии стали локальная сборка и ряд адаптаций для местного рынка.

В частности, Volga K50 получила обивку салона из российской кожи, увеличенный бачок стеклоомывателя и ряд локальных доработок. При этом основные агрегаты и конструктивные решения остались практически идентичными.

Некоторые эксперты также обращают внимание, что Monjaro сохраняет преимущества в мультимедийном оснащении, включая поддержку Apple CarPlay.

Сколько стоят автомобили

Согласно официальным прайс-листам, Geely Monjaro предлагается в России по цене от 4,6 до 4,9 млн рублей в зависимости от комплектации. Однако с учетом программ лояльности, трейд-ин и других специальных предложений стоимость может снижаться на несколько сотен тысяч рублей.

В свою очередь Volga K50 доступна в трех версиях по цене от 4,199 млн до 4,649 млн рублей.

Владельцам Monjaro пообещали сервис и запчасти

Дилеры уверяют, что даже в случае прекращения продаж отдельных версий Monjaro проблем с обслуживанием не возникнет. Запас комплектующих сформирован на длительный срок, а техническое обслуживание можно будет проходить как в сервисных центрах Geely, так и у официальных дилеров Volga.