Врач Бокерия назвал причины, из-за которых инфаркты все чаще случаются у молодых

Академик Лео Бокерия рассказал, какие привычки способствуют развитию атеросклероза и почему сердечно-сосудистые заболевания все чаще диагностируют у молодых людей. Он рассказал РИА Новости, что ведет к появлению бляшек в сосудах.

Врач перечислил основные факторы риска

Главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России Лео Бокерия рассказал, что образование бляшек в сосудах чаще всего связано с вредными привычками и нездоровым образом жизни.

По словам специалиста, развитию атеросклероза способствуют курение, чрезмерное употребление алкоголя, несбалансированное питание и недостаток физической активности. Эти факторы приводят к повышению уровня холестерина и артериального давления, что негативно отражается на состоянии сосудов.

Сердечно-сосудистые заболевания становятся моложе

Эксперт отметил, что на фоне распространения вредных привычек сердечно-сосудистые заболевания все чаще выявляются у молодых людей.

Согласно официальной статистике, за последние годы число инфарктов среди россиян в возрасте от 25 до 40 лет увеличилось в 2,5 раза. Это свидетельствует о необходимости более внимательного отношения к профилактике и контролю состояния здоровья.

Здоровый образ жизни начинается с мотивации

Лео Бокерия подчеркнул, что одних рекомендаций врачей недостаточно для сохранения здоровья. По его мнению, человек должен самостоятельно осознать важность правильного образа жизни и регулярно проходить диспансеризацию и профилактические обследования.

В качестве примера специалист привел курение. Несмотря на широкую информированность о его вреде, многие продолжают употреблять табачную продукцию и электронные устройства для курения. Врач считает, что для сохранения здоровья лучше полностью отказаться как от сигарет, так и от вейпов.

Осознанный подход помогает сохранить здоровье

По мнению хирурга, стремление к здоровому образу жизни должно опираться на личную мотивацию. Для одних таким стимулом становится семья, для других — любимый человек, работа или жизненные цели. Именно осознанный подход помогает человеку придерживаться полезных привычек на протяжении многих лет.