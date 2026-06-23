Немецкие автогиганты теряют миллиарды и готовятся к болезненным переменам

Крупнейшие автомобильные концерны Германии переживают один из самых сложных периодов в своей истории. Снижение прибыли, потеря позиций в Китае и США, а также высокие производственные издержки вынуждают компании пересматривать стратегию развития, пишет КП.

Volkswagen готовится к масштабным изменениям

Среди руководителей Volkswagen растет обеспокоенность текущим положением компании. Внутренние оценки свидетельствуют о том, что ситуация воспринимается как крайне напряженная. Дополнительное давление оказывает снижение финансовых показателей и потеря части позиций на ключевых зарубежных рынках.

По имеющейся информации, к 2030 году концерн может сократить более 50 тыс. рабочих мест в Германии. Одной из причин называют существенное сокращение прибыли и усиление конкуренции со стороны китайских производителей.

Китайские бренды усиливают давление на рынок

Китайские автокомпании продолжают активно наращивать присутствие не только внутри страны, но и за ее пределами. Эксперты отмечают, что местные производители значительно улучшили качество продукции и начали успешно конкурировать с европейскими брендами.

На этом фоне немецкие концерны теряют часть преимуществ, которыми пользовались на протяжении десятилетий. Дополнительным сигналом для рынка стали сообщения о заинтересованности китайских компаний в активах немецких автопроизводителей.

Mercedes также сталкивается со снижением прибыли

Финансовые результаты Mercedes оказались значительно слабее прежних показателей. Компания уже приступила к оптимизации расходов, включая продажу части активов и пересмотр структуры бизнеса.

По оценкам отраслевых специалистов, под сокращение могут попасть тысячи сотрудников. Одновременно концерн вынужден учитывать риски, связанные с зависимостью от китайского рынка и поставщиков комплектующих.

Высокие затраты и ставка на электромобили осложнили ситуацию

Одной из причин нынешних трудностей аналитики называют рост стоимости энергоресурсов и увеличение расходов на производство. Существенные инвестиции в развитие электромобилей пока не обеспечили ожидаемой отдачи, а затраты на разработку новых технологий продолжают расти.

Кроме того, автоконцерны вынуждены вкладывать значительные средства в программное обеспечение, цифровые сервисы и модернизацию модельного ряда.

Эксперты говорят о масштабной трансформации отрасли

Специалисты считают, что происходящие изменения носят не временный, а структурный характер. Немецкому автопрому приходится адаптироваться к новым условиям мировой конкуренции, где важную роль играют технологические инновации, развитие электротранспорта и изменение потребительских предпочтений.

По мнению аналитиков, отрасль продолжит перестройку в ближайшие годы, а ведущим производителям предстоит искать новые точки роста и повышать конкурентоспособность на глобальном рынке.