Эмма Хеминг показала редкие архивные кадры с активным Брюсом Уиллисом

Эмма Хеминг, жена голливудского актера Брюса Уиллиса, отпраздновала свой 50-летний юбилей. В этот день она поделилась с поклонниками трогательными воспоминаниями. Главным подарком для нее стало архивное видео, снятое в 2018 году, когда Брюс был еще полон сил и энергии, сообщает The Voice.

Фото: [ сркриншот видео ]

На кадрах актер выглядел свежим и довольным жизнью, он пропел «С днем рождения» изменившимся голосом и даже станцевал. Дочери пары, увидев видео, рассмеялись, а Эмма призналась, что это видео стало для нее самым дорогим подарком.

Эмма также опубликовала редкое совместное фото с мужем и сделала эмоциональное заявление. Она рассказала, что ее 40-е годы были непростыми, но она гордится тем, чего достигла.

«Я готова к новому десятилетию», — написала она.

Особые слова она посвятила мужу: «Я была рождена для того, чтобы любить Брюса». Супруги недавно отметили 17-ю годовщину свадьбы.

Напомним, что семья Уиллиса рассекретила его болезнь — деменцию — в 2022 году. С тех пор Эмма основала благотворительный фонд, написала книгу и активно поддерживает людей, столкнувшихся с этим недугом. Она также развивает научные исследования в этой области.

Уиллис сейчас живет в отдельном доме с круглосуточным уходом. Несмотря на тяжесть болезни, две семьи актера — от бывшей жены Деми Мур и от Эммы — сплотились вокруг него. Сама Мур также поздравила Эмму с днем рождения.

Ранее сообщалось, что дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса выиграла спор об опеке над своей дочерью.