Услугой для застройщиков на портале госуслуг Московской области воспользовались свыше 5,4 тыс. раз

С начала года услугой «Уведомление о соответствии построенных объектов ИЖС или садового дома» на портале госуслуг Подмосковья воспользовались более 5,4 тыс. раз. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга бесплатна и доступна физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. Ее используют, чтобы уведомить орган местного самоуправления об окончании строительства или реконструкции — сделать это нужно не позднее чем через месяц после завершения работ.

Перед подачей заявления застройщики могут проверить ограничения по участку через Геопортал Подмосковья. Результат рассмотрения уведомления поступает в личный кабинет в течение 5 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.