Какие машины попадают под обязательный техосмотр: штраф составит 2 тысячи рублей

Юрист пояснил, в каких случаях за отсутствие техосмотра в 2026 году грозит штраф. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

Когда за техосмотр грозит штраф

Водителям транспортных средств, для которых техосмотр является обязательным, может грозить штраф за его отсутствие. Об этом сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев.

Он уточнил, что ответственность применяется только к определенным категориям транспорта, а не ко всем автомобилистам.

Размер наказания

По словам юриста, штраф по статье 12.5 часть 1.1 КоАП составляет 2000 рублей. Однако он назначается исключительно в случаях, когда прохождение техосмотра предусмотрено законом.

Речь идет о транспорте, используемом в коммерческих и специальных целях.

Для кого техосмотр обязателен

Обязательное прохождение техосмотра сохраняется для такси, автобусов, грузовых автомобилей и других видов коммерческого или специализированного транспорта.

Именно владельцы таких транспортных средств могут быть привлечены к ответственности за отсутствие действующего диагностического документа.

Когда штраф не применяется

Для владельцев легковых автомобилей, которые не подпадают под обязательные требования, отсутствие техосмотра не влечет штрафных санкций.