Суд заочно приговорил историка-иноагента Эйдельман к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ

Московский городской суд вынес заочный приговор онкобольной историку-иноагенту Тамаре Эйдельман*, сообщает «Коммерсантъ». Ее признали виновной в реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, Эйдельман лишили почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» и на пять лет запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием сайтов и каналов в интернете.

Как установил суд, в мае 2024 года Эйдельман опубликовала на своем канале видеозапись авторской программы, содержащую негативные высказывания о действиях Советского Союза в годы Второй мировой войны, днях воинской славы, памятных датах России, а также о ветеранах Великой Отечественной войны (ВОВ). В июле того же года она, по данным обвинения, распространила в социальной сети под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о российской армии.

Дело рассматривалось заочно — сама Эйдельман давно находится за пределами страны и объявлена в розыск. Прокуратура настаивала на восьми годах лишения свободы, и суд согласился с этой позицией.

Тамара Эйдельман — российский историк, педагог, более 30 лет проработала в московской школе, заслужив звание заслуженного учителя. После выхода на пенсию занималась историко-просветительской деятельностью в интернете, вела авторские программы. В 2022 году она покинула Россию, а в 2023 году была внесена в реестр иностранных агентов.

В сентябре у Эйдельман обнаружили онкологию, из-за чего она перенесла операцию по удалению матки. Позже выяснилось, что опухоль дала метастазы.

Ранее сообщалось, что сценариста «Счастливы вместе» Станислава Брестового отправили в колонию.

*Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом.