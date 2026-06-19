Жителям Подмосковья рассказали о возможности подключения оповещений о беспилотной опасности

Жителям Подмосковья напомнили о возможности подключения оповещений о беспилотной опасности. Соответствующий функционал доступен в приложениях Системы-112 и МЧС России.

Приложение «Система-112» можно скачать в Арр Store и Google play. Приложение МЧС России доступно здесь и здесь. Канал «РСЧС Московская область» можно найти по названию в мессенджере MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 16 человек, в том числе дети.