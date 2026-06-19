Как 43 дрона смогли уничтожить мост за считаные минуты: новая тактика ВС РФ

Российские операторы БПЛА применили новую тактику, позволяющую обрушать мосты серией FPV-ударов. Об этом сообщает Forbes, передает РГ.

Новая тактика применения FPV-дронов

Издание Forbes сообщает, что российские операторы беспилотников начали использовать групповые атаки FPV-дронов для разрушения мостовых конструкций. Отмечается, что подобный подход стал новым подтвержденным способом поражения крупных инженерных объектов.

По данным публикации, ранее для подобных задач применялись авиационные удары или дорогостоящие ракеты.

Как происходило разрушение моста

В материале упоминается видео, на котором зафиксирована серия из 43 ударов FPV-дронов по мосту через реку Нитриус. Поэтапное воздействие привело к повреждению опор и последующему обрушению конструкции. Отмечается, что отдельные удары не были критичными, однако их совокупный эффект вызвал разрушение несущих элементов.

Принцип повреждения конструкции

Железобетонные сооружения обладают высокой прочностью за счет сочетания бетона и арматуры. Однако при последовательных ударах возможно постепенное разрушение защитного слоя и ослабление конструкции.

После повреждения опор начинается деформация арматуры, что приводит к потере устойчивости моста.

Экономический и военный эффект

По оценкам, суммарная масса взрывчатого вещества в дронах составляет около 100 кг, тогда как аналогичные цели ранее требовали значительно более мощных боеприпасов. Также отмечается существенная разница в стоимости: применение FPV-дронов обходится значительно дешевле высокоточных ракетных систем.