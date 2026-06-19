ФСБ показала видео с признанием осужденного шпиона из Румынии: собирал данные ПВО в Сочи
РИА Новости: гражданин Румынии признался в передаче координат ПВО в Сочи
Осужденный за шпионаж гражданин Румынии признался, что передавал координаты расчетов ПВО в районе Сочи. Об этом пишет РИА Новости.
Гражданин Румынии, ранее получивший 15 лет лишения свободы за шпионскую деятельность, рассказал о передаче данных украинскому куратору. Его показания были опубликованы на видео ФСБ. В частности, он подтвердил факт передачи информации о размещении расчетов ПВО в районе Сочи.
Как были переданы данные
По словам фигуранта, он заметил позицию системы противовоздушной обороны на участке дороги между Сочи и Адлером. После этого он запомнил ориентиры, позже определил место на карте и отправил координаты куратору.
Таким образом, информация о расположении военного объекта была передана через онлайн-каналы связи.
Задержание и приговор
На опубликованных кадрах показано задержание мужчины и его допрос. Он также назвал свои данные и подтвердил участие в передаче информации.
Ранее суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы по делу о шпионаже.
Позиция следствия
По версии правоохранительных органов, переданные сведения касались размещения российских систем ПВО в районе курортной зоны Краснодарского края.