ФСБ показала видео с признанием осужденного шпиона из Румынии: собирал данные ПВО в Сочи

Осужденный за шпионаж гражданин Румынии признался, что передавал координаты расчетов ПВО в районе Сочи. Об этом пишет РИА Новости.

Гражданин Румынии, ранее получивший 15 лет лишения свободы за шпионскую деятельность, рассказал о передаче данных украинскому куратору. Его показания были опубликованы на видео ФСБ. В частности, он подтвердил факт передачи информации о размещении расчетов ПВО в районе Сочи.

Как были переданы данные

По словам фигуранта, он заметил позицию системы противовоздушной обороны на участке дороги между Сочи и Адлером. После этого он запомнил ориентиры, позже определил место на карте и отправил координаты куратору.

Таким образом, информация о расположении военного объекта была передана через онлайн-каналы связи.

Задержание и приговор

На опубликованных кадрах показано задержание мужчины и его допрос. Он также назвал свои данные и подтвердил участие в передаче информации.

Ранее суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы по делу о шпионаже.

Позиция следствия

По версии правоохранительных органов, переданные сведения касались размещения российских систем ПВО в районе курортной зоны Краснодарского края.