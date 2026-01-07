Эрлинг Холанд пошутил в сети, отреагировав на вирусный мем от Ислама Махачева

Звездный нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал новым участником интернет-обсуждения, связанного с вирусной фразой «два-три года в Дагестане». Норвежец остроумно прокомментировал популярный мем в социальных сетях.

Поводом для внимания Холанда послужила ставшая знаменитой реплика чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева. Российский боец, отвечая в одном из интервью на вопрос о сыне журналиста, дал лаконичный совет: «Отправь его на два-три года в Дагестан — и забудь», намекнув, что такой опыт сделает из юноши настоящего бойца. Эта фраза моментально разлетелась по интернету, превратившись в мем. Пользователи начали активно публиковать фото и видео, якобы демонстрирующие их «трансформацию» после следования рекомендации Махачева.

В разгар вирусной волны на совет откликнулся и мировая спортивная звезда. Холанд, известный своим сухим чувством юмора, оставил под одним из таких постов комментарий, который мгновенно привлек внимание фанатов.