Патрушев заявил о подготовке сценариев ударов по морским базам России

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что западные страны рассматривают не только варианты ограничения судоходства в Балтийском и Черном морях, но и другие меры давления на Россию. Об этом сообщает « Российская газета ».

По словам Патрушева, поступающая информация указывает на проработку сценариев возможных ударов по российским военно-морским объектам. В связи с этим особое внимание уделяется повышению боеготовности флота, его защите от беспилотников, киберугроз и диверсионных действий.

Также он сообщил, что в российских портах периодически выявляют суда с подозрительными устройствами, закрепленными на корпусе. Все подобные объекты своевременно обнаруживаются и обезвреживаются.

Глава Морской коллегии подчеркнул, что ВМФ России должен действовать активно и сохранять стратегическую инициативу. По его мнению, флоту важно быть готовым к реагированию на любые вызовы и обеспечивать защиту национальных интересов на морских направлениях.

Ранее сообщалось, что в Туле за несколько минут вспыхнули два банковских отделения.