Роспотребнадзор напомнил россиянам, как защититься от кишечных инфекций

В Роспотребнадзоре перечислили основные меры, которые помогают предотвратить развитие острых кишечных инфекций. Соответствующие рекомендации опубликованы в официальном канале ведомства на платформе « Макс ».

Специалисты отметили, что одним из ключевых правил остается употребление только безопасной питьевой воды. Для этого рекомендуется использовать кипяченую или бутилированную воду. Также особое внимание следует уделять тщательному мытью овощей, фруктов и зелени перед употреблением.

Ведомство напомнило о необходимости полноценной термической обработки мяса, птицы, рыбы и яиц. Кроме того, сырые продукты советуют хранить отдельно от готовых блюд, используя для их разделки разные ножи и доски, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Отдельно специалисты рекомендовали воздерживаться от покупки продуктов в местах несанкционированной торговли, где соблюдение санитарных требований может быть затруднено. Для дополнительной защиты здоровья важно регулярно проводить уборку и дезинфекцию поверхностей в жилых помещениях.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули значение личной гигиены. По мнению специалистов, регулярное мытье рук остается одной из самых эффективных мер профилактики, а детям следует прививать эту привычку с раннего возраста.

При появлении первых признаков кишечной инфекции ведомство рекомендует не заниматься самолечением и как можно быстрее обращаться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что покупка на рынке летом может обернуться риском для здоровья.