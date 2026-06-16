Уникальный рекорд чемпионатов мира: сборная Кабо-Верде допустила лишь один фол в матче с Испанией

Сборная Кабо-Верде стала автором одной из главных сенсаций группового этапа чемпионата мира. Команда из островного африканского государства сыграла вничью (0:0) с мощной сборной Испании, которую называли главным фаворитом мундиаля.

Испанцы владели значительным преимуществом — 74% владения мячом, 27 ударов по воротам против шести. Однако сборная Кабо-Верде сумела выстоять, да еще и установила уникальный рекорд чемпионатов мира.

Африканцы, несмотря на то что вынуждены были практически весь матч обороняться, допустили только один фол. У испанцев, для сравнения, было 10 нарушений правил.

Героем матча стал 40-летний голкипер кабо-вердианцев Возинья. Он совершил семь сэйвов. За сутки число его подписчиков в соцсетях выросло на полтора миллиона, что сделало футболиста самым популярным человеком в стране.

Ранее стало известно, что Лионель Месси выйдет в стартовом составе Аргентины против сборной Алжира.