ФАС выявила более 800 нарушений при формировании тарифов ЖКХ в регионах

С начала 2026 года ведомство проверило тарифы на теплоснабжение и водоснабжение в 84 регионах страны и выявило нарушения в 65 из них. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

Как сообщили в ФАС, специалисты обнаружили 801 тарифное решение, принятое с нарушением требований при передаче государственного имущества организациям, работающим в сфере ЖКХ. По оценке службы, подобная практика могла привести к недостаточному финансированию модернизации коммунальной инфраструктуры и ухудшению качества услуг.

Ведомство обязало регионы устранить выявленные нарушения до 1 января 2027 года. В настоящее время местные органы власти формируют планы корректирующих мероприятий.

Кроме того, проверка показала наличие около 4 млрд рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы. Эти деньги предписано до 1 октября 2026 года направить на инвестиционные программы по обновлению объектов ЖКХ. В противном случае расходы будут исключены из тарифной базы.

Также в 2026 году ФАС выдала 62 предписания об исключении из тарифов необоснованных затрат на общую сумму 6,59 млрд рублей. До конца года служба намерена проверить обоснованность тарифов на передачу электроэнергии и обращение с твердыми коммунальными отходами.

Ранее сообщалось, что россияне будут сдавать показания счетчиков по новым правилам с 1 июля.