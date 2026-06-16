Названы деревья, которые наиболее уязвимы во время грозы

Дубы, тополя, сосны и ели чаще других деревьев подвергаются ударам молнии во время грозы. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин, который также рассказал о правилах безопасности в непогоду.

Эксперт пояснил, что важную роль играют уровень влажности древесины, строение корневой системы и высота дерева. Так, дубы и тополя отличаются мощными и глубоко уходящими в почву корнями, что повышает вероятность попадания разряда.

Кроме того, сосны и ели нередко становятся целью молний из-за своей значительной высоты. Специалист отметил, что хвойные породы содержат большое количество влаги и смолистых веществ, что также влияет на их восприимчивость к атмосферным разрядам.

При этом березы, клены и буки поражаются молниями заметно реже, чем перечисленные виды деревьев.

Вольпин также напомнил о правилах поведения во время грозы. По его словам, ложиться на землю опасно, поскольку это увеличивает риск поражения шаговым напряжением. Более безопасным вариантом считается положение на корточках с сомкнутыми ногами и минимальным контактом с поверхностью земли.

Наиболее надежным укрытием специалист назвал низины, овраги и другие естественные углубления рельефа. Если гроза застала человека в лесу, лучше находиться среди невысоких деревьев или кустарников. При этом укрываться под дубами, соснами и елями эксперт не рекомендует из-за повышенной вероятности попадания в них молнии.

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